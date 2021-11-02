«Взаперти»: Пассажиры московских рейсов, севших в Нижнем Новгороде, жалуются в прокуратуру
Более 30 самолетов, летевших во вторник в Москву, сели в Нижнем Новгороде из-за тумана в столице, при этом от пассажиров поступило много жалоб, которыми займется прокуратура.
Как отмечает РИА Новости, в сети появилось большое количество видео, на которых пассажиры разных рейсов говорят, что их по 6-8 часов держали в самолетах взаперти, не давая при этом воды и еды.
В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили агентству, что проверят соответствующие обращения.
По данным ТАСС, Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» 2 ноября принял 32 рейса, следовавших в аэропорты Москвы. По состоянию на 17:00, 10 самолетов уже улетели в пункт назначения, еще 4 готовятся к вылету, уточняет РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- Зеленский прогулял своё выступление на климатическом саммите в Глазго
- В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов
- МЧС: Москва останется в тумане до конца дня
- Привитых первым компонентом перестанут пускать в свердловские ТЦ с начала зимы
- Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве
- «Взаперти»: Пассажиры московских рейсов, севших в Нижнем Новгороде, жалуются в прокуратуру
- Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны
- Аналитики раскрыли ущерб экономике после введения нерабочих дней
- СМИ: Летевший из Венгрии в Москву самолет сел в Киеве, где его «развернули» назад
- AP: Поисковая система Yahoo перестанет работать в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru