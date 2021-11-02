«Взаперти»: Пассажиры московских рейсов, севших в Нижнем Новгороде, жалуются в прокуратуру

Более 30 самолетов, летевших во вторник в Москву, сели в Нижнем Новгороде из-за тумана в столице, при этом от пассажиров поступило много жалоб, которыми займется прокуратура.

Как отмечает РИА Новости, в сети появилось большое количество видео, на которых пассажиры разных рейсов говорят, что их по 6-8 часов держали в самолетах взаперти, не давая при этом воды и еды.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили агентству, что проверят соответствующие обращения.

По данным ТАСС, Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» 2 ноября принял 32 рейса, следовавших в аэропорты Москвы. По состоянию на 17:00, 10 самолетов уже улетели в пункт назначения, еще 4 готовятся к вылету, уточняет РИА Новости.

