Ребенку стало плохо на борту самолёта, вынужденно севшего в Нижним Новгород из-за тумана

Ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании «Победа» во время вынужденной стоянки в Нижнем Новгороде. Лайнер совершил там посадку, когда летел из Краснодара в Москву в связи с сильным туманом в столичном аэропорту Внуково.

Пассажиры ожидали вылета из Нижнего Новгорода свыше семи часов, не выходя из салона. Аэропорт не предоставил трап, из-за чего даже не смогли передать еду на борт, передаёт ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. Всё это время пассажиры оставались на борту без еды и воды.