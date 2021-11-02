Ребенку стало плохо на борту самолёта, вынужденно севшего в Нижним Новгород из-за тумана

Ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании «Победа» во время вынужденной стоянки в Нижнем Новгороде. Лайнер совершил там посадку, когда летел из Краснодара в Москву в связи с сильным туманом в столичном аэропорту Внуково.

Пассажиры ожидали вылета из Нижнего Новгорода свыше семи часов, не выходя из салона. Аэропорт не предоставил трап, из-за чего даже не смогли передать еду на борт, передаёт ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник. Всё это время пассажиры оставались на борту без еды и воды.

«Бред сивой кобылы»: метеоролог отверг версию о техногенном тумане в Москве

В итоге ребёнку вызвали скорую помощь. В пресс-службе лоукостера подтвердили факт задержки вылета на семь часов. Там заявили, что для поддержания жизни несовершеннолетнего пассажира члены экипажа применили баллоны с кислородом. Только после этого к самолёту подогнали трап. Ребенок передан медикам.

Из-за сильного тумана пассажиры московского авиаузла столкнулись с проблемами с утра вторника 2 ноября. Были задержаны или отменены более 200 рейсов. Свыше 30 ушли на запасные аэродромы. Кроме того, рейс Будапешт - Москва авиакомпании Wizz air был вынужден по той же причине совершить посадку в Киеве, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТуманРебенокСамолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры