Гидроцикл проехал по участникам заплыва на Волге

По словам собеседника агентства, управлявшему гидроциклом водителю сигналили и пытались перерезать путь, однако он сумел попасть на территорию с пловцами на большой скорости.

Спасатель отметил, что инцидент произошел, когда первые участники уже почти достигли финиша. В первый раз гидроцикл проехал вдоль берега Волги и появился вновь через 10-20 минут.

Еще одна очевидица происшедшего добавила, что в воде было множество буйков и пловцов, их невозможно было не заметить. По ее мнению, водитель специально въехал в спортсменов, казалось, что он едет по людям.

Также она добавила, что паники среди наблюдателей и организаторов не было, а соревнования продолжились после инцидента, помощь никому не понадобилась.

Ранее два человека утонули в Нижегородской области после опрокидывания лодки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

