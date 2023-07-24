Гидроцикл проехал по участникам заплыва на Волге
Двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам заплыва X-Waters в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на спасателя, присутствовавшего на месте происшествия.
По словам собеседника агентства, управлявшему гидроциклом водителю сигналили и пытались перерезать путь, однако он сумел попасть на территорию с пловцами на большой скорости.
Спасатель отметил, что инцидент произошел, когда первые участники уже почти достигли финиша. В первый раз гидроцикл проехал вдоль берега Волги и появился вновь через 10-20 минут.
Еще одна очевидица происшедшего добавила, что в воде было множество буйков и пловцов, их невозможно было не заметить. По ее мнению, водитель специально въехал в спортсменов, казалось, что он едет по людям.
Также она добавила, что паники среди наблюдателей и организаторов не было, а соревнования продолжились после инцидента, помощь никому не понадобилась.
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