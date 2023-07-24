СМИ: Полиция задержала лихача, проплывшего сквозь пловцов на гидроцикле

Собеседник агентства уточнил, что задержанный - житель города Дзержинска.

Ранее в соцсетях и СМИ появились фото и видео с заплыва X-Waters Volga, в ходе которого двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам соревнований. Один из очевидцев отметил, что в воде было множество буйков и пловцов, их невозможно было не заметить, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

