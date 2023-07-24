СМИ: Полиция задержала лихача, проплывшего сквозь пловцов на гидроцикле

Стражи порядка задержали мужчину, который на гидроцикле проплыл сквозь участников заплыва через Волгу в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При столкновении катера и гидроцикла погибла 20-летняя москвичка

Собеседник агентства уточнил, что задержанный - житель города Дзержинска.

Ранее в соцсетях и СМИ появились фото и видео с заплыва X-Waters Volga, в ходе которого двое неизвестных проехали на гидроцикле по участникам соревнований. Один из очевидцев отметил, что в воде было множество буйков и пловцов, их невозможно было не заметить, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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