В Нижнем Новгороде еще четыре человека выздоровели после коронавируса
В Нижнем Новгороде выписали из инфекционной больницы еще четверых людей, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.
Таким образом, общее количество выздоровевших в области составило 8 человек при 56 случаях заражения. Также в области ранее две женщины старше 80 лет скончались.
Как пишет агентство, губернатор Нижегородской области отметил, что не всегда лечение идет по оптимальному сценарию, в связи с чем призвал жителей области соблюдать режим самоизоляции.
Ранее сегодня стало известно, что РФ возобновила рейсы по вывозу россиян из-за рубежа. В понедельник состоятся два перелета: Бишкек - Екатерибург, Дакка - Нижний-Новогород.
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