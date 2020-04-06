В Нижнем Новгороде еще четыре человека выздоровели после коронавируса

В Нижнем Новгороде выписали из инфекционной больницы еще четверых людей, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Таким образом, общее количество выздоровевших в области составило 8 человек при 56 случаях заражения. Также в области ранее две женщины старше 80 лет скончались.

Как пишет агентство, губернатор Нижегородской области отметил, что не всегда лечение идет по оптимальному сценарию, в связи с чем призвал жителей области соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сегодня стало известно, что РФ возобновила рейсы по вывозу россиян из-за рубежа. В понедельник состоятся два перелета: Бишкек - Екатерибург, Дакка - Нижний-Новогород.

