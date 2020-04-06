РФ возобновила рейсы для вывоза россиян из-за границы
РФ возобновила вывоз застрявших за рубежом россиян. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на координационный Совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
На прошлой неделе сообщалось, что рейсы, вывозящие жителей России из других стран, приостановят в полночь 4 апреля. Решение было принято в целях недопущения новой волны завозных случаев коронавируса.
По данным агентства, в понедельник на родину вернуться российские граждане из Бишкека (Киргизия) и Дакки (Бангладеш). Рейсы пройдут по маршруту Бишкек-Екатеринбург, Дакка-Нижний Новгород.
Информация о следующих рейсах будет размещена на сайте стопкоронавирус.рф, уточняет агентство.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой