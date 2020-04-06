РФ возобновила рейсы для вывоза россиян из-за границы

На прошлой неделе сообщалось, что рейсы, вывозящие жителей России из других стран, приостановят в полночь 4 апреля. Решение было принято в целях недопущения новой волны завозных случаев коронавируса.

По данным агентства, в понедельник на родину вернуться российские граждане из Бишкека (Киргизия) и Дакки (Бангладеш). Рейсы пройдут по маршруту Бишкек-Екатеринбург, Дакка-Нижний Новгород.

Информация о следующих рейсах будет размещена на сайте стопкоронавирус.рф, уточняет агентство.

