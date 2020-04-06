РФ возобновила рейсы для вывоза россиян из-за границы

РФ возобновила вывоз застрявших за рубежом россиян. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на координационный Совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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На прошлой неделе сообщалось, что рейсы, вывозящие жителей России из других стран, приостановят в полночь 4 апреля. Решение было принято в целях недопущения новой волны завозных случаев коронавируса.

По данным агентства, в понедельник на родину вернуться российские граждане из Бишкека (Киргизия) и Дакки (Бангладеш). Рейсы пройдут по маршруту Бишкек-Екатеринбург, Дакка-Нижний Новгород.

Информация о следующих рейсах будет размещена на сайте стопкоронавирус.рф, уточняет агентство.

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ФОТО: pixabay.com
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