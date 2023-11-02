В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в убийстве 76-летней женщины

Суд в Нижнем Новгороде арестовал молодого мужчину, обвиняемого в убийстве 76-летней пенсионерки, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в Telegram.

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Мужчина признался в совершении преступления. Следствием установлено, что обвиняемый пробрался в дом пенсионерки, чтобы погреться.

Обнаружив пожилую женщину, молодой человек зарезал ее ножом, после чего пригласил в дом свою 17-летнюю спутницу. Их задержали на следующий день.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыУбийствоНижний Новгород

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