В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в убийстве 76-летней женщины

Мужчина признался в совершении преступления. Следствием установлено, что обвиняемый пробрался в дом пенсионерки, чтобы погреться.

Обнаружив пожилую женщину, молодой человек зарезал ее ножом, после чего пригласил в дом свою 17-летнюю спутницу. Их задержали на следующий день.

Ранее двое российских контрактников с Дальнего Востока признались в убийстве девяти человек в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

