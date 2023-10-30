Жителя Удмуртии арестовали за расправу над 60-летним отчимом

Суд в Удмуртии арестовал 43-летнего мужчину, убившего своего 60-летнего отчима, пишет Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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По информации ведомства, обвиняемый поссорился с отчимом на почве личной неприязни. Обвиняемый ударил жертву ножом в живот и бедро.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти (ч.1 ст.105 УК РФ).

В Донецкой республике 30 октября задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. По данным СМИ, все жертвы состояли в родственных отношениях, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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