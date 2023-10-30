Жителя Удмуртии арестовали за расправу над 60-летним отчимом

Путин обвинил спецслужбы Запада в организации беспорядков в Дагестане через Украину Telegram-канал заблокировал провоцировавший беспорядки в Махачкале канал Премьер Израиля сообщил о 33 детях в заложниках у ХАМАС Журнал U.S. News & World Report признал армию РФ сильнейшей в мире Бывшую дачу Брежнева на Ставрополье превратят в туркомплекс