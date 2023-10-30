Жителя Удмуртии арестовали за расправу над 60-летним отчимом
30 октября 202322:57
Суд в Удмуртии арестовал 43-летнего мужчину, убившего своего 60-летнего отчима, пишет Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По информации ведомства, обвиняемый поссорился с отчимом на почве личной неприязни. Обвиняемый ударил жертву ножом в живот и бедро.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти (ч.1 ст.105 УК РФ).
В Донецкой республике 30 октября задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе. По данным СМИ, все жертвы состояли в родственных отношениях, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru