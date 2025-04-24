В Нижегородской области предотвратили теракт

В Нижегородской области предотвратили теракт, который готовили выходцы из Средней Азии, сообщили сообщило ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что их действия курировал украинец. По его заданию они должны были с помощью FPV-дронов атаковать нефтехимическое предприятие в Нижегородской области.

ФСБ задержала иностранного агента СБУ, готовившего теракт в Краснодарском крае

Во время задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, но были нейтрализованы. Также сотрудники ФСБ изъяли у них два беспилотника с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, пистолет Макарова и автомат Калашникова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту приготовления к диверсии.

Ранее Россия выслала агента разведки Молдавии, который должен был собрать сведения о планах российских властей в отношении республики, сотрудниках силовых и других государственных структур, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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