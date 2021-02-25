В Нижегородской области подросток задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида
17-летний подросток задержан в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ региона.
Он подозревается в убийстве девушки-инвалида. 22 февраля в селе Просек пропала 23-летняя девушка, которая нуждалась в медицинской помощи. На следующий было найдено ее тело. Следователи совместно с оперативниками задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.
Как считает следствие, юноша в ходе ссоры с девушкой нанес ей множественные ножевые ранения. Мотив устанавливается.
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал студента одного из вузов города Дениса Миллера, подозреваемого в убийстве своего одногруппника из-за девушки.
В отношении 22-летнего студента СК возбудил уголовное дело.
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