В Нижегородской области подросток задержан по подозрению в убийстве девушки-инвалида

17-летний подросток задержан в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ региона.

Он подозревается в убийстве девушки-инвалида. 22 февраля в селе Просек пропала 23-летняя девушка, которая нуждалась в медицинской помощи. На следующий было найдено ее тело. Следователи совместно с оперативниками задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель.

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Как считает следствие, юноша в ходе ссоры с девушкой нанес ей множественные ножевые ранения. Мотив устанавливается.

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал студента одного из вузов города Дениса Миллера, подозреваемого в убийстве своего одногруппника из-за девушки.

В отношении 22-летнего студента СК возбудил уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
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