Студент из Новосибирска арестован по делу об убийстве одногруппника
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал студента одного из вузов города Дениса Миллера, подозреваемого в убийстве своего одногруппника из-за девушки.
Об этом сообщается на сайте суда. В отношении 22-летнего студента СК возбудил уголовное дело.
По данным следствия, молодой человек убил своего 26-летнего одногруппника в сквере образовательного учреждения в ходе возникшего между ними конфликта из-за девушки, передает RT. Он нанес сопернику несколько ударов кухонным ножом. Пострадавший скончался на месте после нанесения ран. По предварительным данным, он готовил убийство заранее.
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