Студент из Новосибирска арестован по делу об убийстве одногруппника

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал студента одного из вузов города Дениса Миллера, подозреваемого в убийстве своего одногруппника из-за девушки.

Ревнивец зарезал студента у ворот новосибирского вуза

Об этом сообщается на сайте суда. В отношении 22-летнего студента СК возбудил уголовное дело.

По данным следствия, молодой человек убил своего 26-летнего одногруппника в сквере образовательного учреждения в ходе возникшего между ними конфликта из-за девушки, передает RT. Он нанес сопернику несколько ударов кухонным ножом. Пострадавший скончался на месте после нанесения ран. По предварительным данным, он готовил убийство заранее.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: vk.com/act54
ТЕГИ:СтудентыНовосибирск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры