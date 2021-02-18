Студент из Новосибирска арестован по делу об убийстве одногруппника

Об этом сообщается на сайте суда. В отношении 22-летнего студента СК возбудил уголовное дело.

По данным следствия, молодой человек убил своего 26-летнего одногруппника в сквере образовательного учреждения в ходе возникшего между ними конфликта из-за девушки, передает RT. Он нанес сопернику несколько ударов кухонным ножом. Пострадавший скончался на месте после нанесения ран. По предварительным данным, он готовил убийство заранее.

