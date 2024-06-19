В Нижегородской области госпитализировали 16 человек с признаками ботулизма

Отмечается, что шесть пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее в России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149, отмечает RT.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН в свою очередь отметил, что врачи и технологи должны очень тщательно изучить возбудитель ботулизма, который обнаружили в готовых салатах.

