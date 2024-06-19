Эксперт Чуланов заявил, что ботулизм прячется не только в консервах

Ботулотоксин, вызывающий ботулизм, может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах. Об этом сайту АиФ заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

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По его словам, данный белок-нейротоксин может быть и в ферментированных продуктах, таких, как квашеная капуста, а также в солёной и копченой рыбе, колбасах, особенно изготовленных с использованием кишки.

Эксперт призвал граждан следить за сроками годности продуктов и консервов, сделанных из них, а также не приобретать и не употреблять в пищу консервы с признаками вздутия.

«Бактерии и ботулинический токсин могут быть уничтожены при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов по возможности подвергайте их термической обработке в течение 15-20 минут», - заключил Чуланов.

Ранее Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, вызвавшей ботулизм в ряде регионов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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