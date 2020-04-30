В Нижегородской области «чужаков» решили отправлять в обсерватор за свой счет

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес поправки в «О введении режима повышенной готовности», в рамках которого в регионе введен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона.

Теперь россияне, которые не имеют регистрацию в Нижегородской области, будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора, причем за свои деньги. Исключение не сделают даже для тех, кто имеет собственность в регионе.

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«Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет», - сказал Никитин.

Исключение сделано только для тех, кто въезжает в область на специальным автотранспорте (автомобили скорой помощи, пожарные машины, полиция, спецсвязь), а также тех, кто работает в регионе и чья деятельность не приостановлена в условиях пандемии.

Въезд разрешен и тем, кто осуществляет перевозки продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости и иных грузов, а также осуществляющих пассажирские перевозки.

Кроме того, въехать в Нижегородскую область смогут те, кто сможет доказать, что следуют через регион транзитом.

Отметим, что Нижегородская область входит десятку регионов по количеству заболевших в стране. Решение об ограничении въезда в регион вступило в силу с 27 апреля, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусНижегородская Область
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