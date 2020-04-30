В Нижегородской области «чужаков» решили отправлять в обсерватор за свой счет

«Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет», - сказал Никитин.



Исключение сделано только для тех, кто въезжает в область на специальным автотранспорте (автомобили скорой помощи, пожарные машины, полиция, спецсвязь), а также тех, кто работает в регионе и чья деятельность не приостановлена в условиях пандемии.



Въезд разрешен и тем, кто осуществляет перевозки продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости и иных грузов, а также осуществляющих пассажирские перевозки.



Кроме того, въехать в Нижегородскую область смогут те, кто сможет доказать, что следуют через регион транзитом.



Отметим, что Нижегородская область входит десятку регионов по количеству заболевших в стране. Решение об ограничении въезда в регион вступило в силу с 27 апреля, сообщает РИА ФАН.

