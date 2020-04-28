Нижегородской губернатор обвинил москвичей во вспышке коронавируса в его регионе

В заявлении главы региона, размещенного на сайте областного правительства, Никитин сообщил, что инфекцию в монастырь занесли паломники из эпидемиологически неблагополучных регионов.



«Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в монастыре», - сказал он.



На прошлой неделе Никитин объявил об ужесточении въезда в Нижегородскую область. Де-факто он запретил россиянам, которые не прописаны в регионе, въезжать в область, передает Ura.ru.



Ранее коронавирус был выявлен у заместителя Никитина - Игоря Носова. Сам губернатор заявил, что его подчиненный заразился во время нахождения в Москве, передает ОТР.

