«Неадекватная оценка»: Вице-президент ВШЭ о подсчете Росстатом бедных россиян

Ранее Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным, в 2022 году за чертой бедности в России находились 14,3 млн россиян, что на 1 млн человек ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте текущего года. Об этом сообщило издание РБК. При определении уровня бедности Росстат применяет параметры границы бедности, а сам уровень бедности рассчитывается на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов. По мнению Якобсона, это позитивная динамика, однако о всеобщем благополучии говорить не стоит.

«Конечно же, радует, что на миллион человек меньше тех, кто находится за чертой бедности, учитывая нынешнюю сложную ситуацию. Дает ли показатель доли бедных полное и адекватное представление о благополучии населения? Конечно, нет. Это лишь одна из характеристик, хотя и, безусловно, важных. Отмечу, что люди, которые не являются бедными с точки зрения статистики, зачастую тоже далеко не полностью удовлетворяют свои потребности. Показатель бедности — это конкретная статистическая характеристика, рассчитывающаяся на основе принятого, утвержденного состава потребительской корзины. С одной стороны, нельзя недооценивать такого рода информацию, с другой стороны, это вовсе не означает, что наступило всеобщее благополучие», — сказал Якобсон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале скромного роста реальных доходов соотечественников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

