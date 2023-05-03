«Неадекватная оценка»: Вице-президент ВШЭ о подсчете Росстатом бедных россиян
Показатель доли бедных не дает адекватной и полной картины уровня благополучия населения, сказал НСН Лев Якобсон.
Уменьшение числа соотечественников, находящихся за чертой бедности, внушает оптимизм, однако о всеобщем благополучии говорить рано. Об этом НСН заявил вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Лев Якобсон.
Ранее Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России. Согласно новым данным, в 2022 году за чертой бедности в России находились 14,3 млн россиян, что на 1 млн человек ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте текущего года. Об этом сообщило издание РБК. При определении уровня бедности Росстат применяет параметры границы бедности, а сам уровень бедности рассчитывается на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов. По мнению Якобсона, это позитивная динамика, однако о всеобщем благополучии говорить не стоит.
«Конечно же, радует, что на миллион человек меньше тех, кто находится за чертой бедности, учитывая нынешнюю сложную ситуацию. Дает ли показатель доли бедных полное и адекватное представление о благополучии населения? Конечно, нет. Это лишь одна из характеристик, хотя и, безусловно, важных. Отмечу, что люди, которые не являются бедными с точки зрения статистики, зачастую тоже далеко не полностью удовлетворяют свои потребности. Показатель бедности — это конкретная статистическая характеристика, рассчитывающаяся на основе принятого, утвержденного состава потребительской корзины. С одной стороны, нельзя недооценивать такого рода информацию, с другой стороны, это вовсе не означает, что наступило всеобщее благополучие», — сказал Якобсон.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале скромного роста реальных доходов соотечественников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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