В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек
Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
Традиционным местом проведения акции стала площадь перед правительством Хабаровского края.
В связи с действующими в регионе ограничениями из-за пандемии коронавируса, полиция составила более 100 протоколов, к ответственности привлечены 11 человек по решению суда. Общая сумма штрафов участникам акции превышает 100 тысяч рублей, автовладельцам-нарушителям правил дорожного движения в ходе шествий – 3,5 млн. рублей. Такие данные приводит мэрия Хабаровска.
Пикет в поддержку Фургала, который в субботу состоялся в Южно-Сахалинске, организаторы досрочно свернули - на акцию пришло более 30 заявленных участников.
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