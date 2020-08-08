В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Традиционным местом проведения акции стала площадь перед правительством Хабаровского края.

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В связи с действующими в регионе ограничениями из-за пандемии коронавируса, полиция составила более 100 протоколов, к ответственности привлечены 11 человек по решению суда. Общая сумма штрафов участникам акции превышает 100 тысяч рублей, автовладельцам-нарушителям правил дорожного движения в ходе шествий – 3,5 млн. рублей. Такие данные приводит мэрия Хабаровска.

Пикет в поддержку Фургала, который в субботу состоялся в Южно-Сахалинске, организаторы досрочно свернули - на акцию пришло более 30 заявленных участников.

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ФОТО: GolovkoLive
ТЕГИ:Несанкционированный МитингХабаровский КрайХабаровск
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