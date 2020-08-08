В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

В связи с действующими в регионе ограничениями из-за пандемии коронавируса, полиция составила более 100 протоколов, к ответственности привлечены 11 человек по решению суда. Общая сумма штрафов участникам акции превышает 100 тысяч рублей, автовладельцам-нарушителям правил дорожного движения в ходе шествий – 3,5 млн. рублей. Такие данные приводит мэрия Хабаровска.

Пикет в поддержку Фургала, который в субботу состоялся в Южно-Сахалинске, организаторы досрочно свернули - на акцию пришло более 30 заявленных участников.

