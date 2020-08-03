ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборы в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в партии намерены выдвинуть врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если экс-губернатора Сергея Фургала посадят в тюрьму. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Жириновский отметил, что партия продолжит добиваться свободы для Фургала.
Как напоминает Ura.ru, Фургала задержали 9 июля. Он обвиняется в организации заказных убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Он арестован и содержится в СИЗО Лефортово.
В поддержку Фургала в Хабаровском крае с 11 июля проходят многотысячные митинги.
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