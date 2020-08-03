ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборы в Хабаровском крае

По данным агентства, Жириновский отметил, что партия продолжит добиваться свободы для Фургала.

Как напоминает Ura.ru, Фургала задержали 9 июля. Он обвиняется в организации заказных убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Он арестован и содержится в СИЗО Лефортово.

В поддержку Фургала в Хабаровском крае с 11 июля проходят многотысячные митинги.

