В Непале запретили TikTok

Власти Непала запретили социальную сеть TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи и IT Рекха Шарма.

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Уточняется, что правительство при этом не устанавливает конкретный срок разблокировки приложения. Причиной блокировки политики называют «негативное влияние TikTok на социальную гармонию»,.

За прошедшие четыре года в приложении было зарегистрировано 1647 случаев киберпреступлений. В обсуждении проблемы принимали участие кибербюро полиции Непала, МВД и представители Tik Tok.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальные СетиИнтернетНепал

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