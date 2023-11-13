В Непале запретили TikTok
13 ноября 202314:19
Власти Непала запретили социальную сеть TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра связи и IT Рекха Шарма.
Уточняется, что правительство при этом не устанавливает конкретный срок разблокировки приложения. Причиной блокировки политики называют «негативное влияние TikTok на социальную гармонию»,.
За прошедшие четыре года в приложении было зарегистрировано 1647 случаев киберпреступлений. В обсуждении проблемы принимали участие кибербюро полиции Непала, МВД и представители Tik Tok.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru