Россияне стали тратить больше трафика на новости и мессенджеры

Жители России стали тратить в три раза больше мобильного интернета на новостные сервисы, а также увеличили потребление трафика на мессенджеры в 1,6 раза, следует из исследования МегаФона.

Россияне за девять месяцев этого года потратили на 10% мобильного трафика больше, чем за аналогичный период годом ранее. Соцсети и мессенджеры занимают 39% от всего объема потребляемого мобильного интернета. Так, абоненты стали тратить на 80% и 50% больше трафика на мессенджеры Telegram и WhatsApp соответственно, чем в 2022 году.

На втором месте по потреблению трафика идут онлайн-кинотеатры, третью ступень пьедестала занимают новостные сервисы и СМИ. Также россияне стали тратить в три раза больше мобильного интернета на навигацию. Самый большой прирост в этой сфере показало приложение 2ГИС (300% по сравнению с прошлым годом). Кроме того, абоненты стали проводить больше времени на маркетплейсах. В частности, потребляемый трафик на приложение Wildberries вырос в 4,5 раза.

В исследовании говорится, что российская молодежь (17-25 лет) предпочитает проводить время в мессенджере Telegram, следом идет WhatsApp, потом – VK. Более старшее поколение (50+ лет) больше всего мобильного интернета тратит на мессенджер Viber и приложение TikTok.



