В необычно чистых каналах Венеции поселились лебеди и медуза

В необычно чистых каналах Венеции замечены белые лебеди и медуза. Об этом пишет Daily Mail, отмечая, что вода в них очистилась после того, как движение по каналам остановилось из-за пандемии COVID-19. Из-за этого грязь смогла осесть на дно, и вода стала прозрачнее.

Источник сообщает, что плавающая бочковая медуза, которая может достигать 90 см в диаметре и весить до 35 кг, была замечена у моста Баретери.

В Италии число зараженных снизилось впервые с начала пандемии

Ранее НСН писала, что Власти Италии приняли решение отменить последние дни Венецианского карнавала из-за вспышки в стране нового коронавируса. Об этом решении сообщил глава области Лука Дзайя

«С вечера (23 февраля – прим НСН) до 1 марта включительно будет введен запрет на Венецианский карнавал и другие мероприятия, в том числе спортивные», — цитирует РБК заявление Дзайи.

Напомним, по последним данным, в Италии коронавирусной инфекцией заражены почти 184 тысячи человек. Выздоровели более 51 тысячи пациентов, жертвами COVID-19 стали 24 тыс. 648 человек.



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ФОТО: Flickr.com
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