В необычно чистых каналах Венеции поселились лебеди и медуза

В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса

Резкий прирост новых случаев заболевания COVID-19 в Москве остановился

Число разводов в Москве в апреле сократилось на 70%

С начала года в инфокиоск «Ваш инвестиционный консультант» поступило более 6,5 тысяч обращений

Акция по случаю 150-летия со дня рождения Ленина прошла на Красной площади