В Италии число зараженных снизилось впервые с начала пандемии
В Италии число людей с положительным тестом на коронавирус COVID-19 снизилось впервые с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны, пишет Интерфакс.
Так, по данным на 20 апреля в стране число зараженных составляет 108 237, что на 20 человек меньше, чем сутками ранее. Также продолжает сокращаться количество пациентов в палатах интенсивной терапии.
Всего в Италии за весь период заразились 181 228 человек, из них скончались 24 114 заболевших, вылечились 48 877 пациентов.
На прошлой неделе сообщалось, что в Италии суточный прирост заболевших Covid-19 стал минимальным за месяц. Тогда за сутки было зафиксировано только 675 новых случаев заражения коронавирусом, что стало лучшим результатом с 10 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- При стрельбе в Канаде погибли 18 человек
- Врачи Осетии заявили о переполненных реанимациях пациентами с COVID-19
- В России планируется продление режима самоизоляции
- Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе
- Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru