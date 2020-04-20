В Италии число зараженных снизилось впервые с начала пандемии

В Италии число людей с положительным тестом на коронавирус COVID-19 снизилось впервые с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны, пишет Интерфакс.

Так, по данным на 20 апреля в стране число зараженных составляет 108 237, что на 20 человек меньше, чем сутками ранее. Также продолжает сокращаться количество пациентов в палатах интенсивной терапии.

Всего в Италии за весь период заразились 181 228 человек, из них скончались 24 114 заболевших, вылечились 48 877 пациентов.

На прошлой неделе сообщалось, что в Италии суточный прирост заболевших Covid-19 стал минимальным за месяц. Тогда за сутки было зафиксировано только 675 новых случаев заражения коронавирусом, что стало лучшим результатом с 10 марта.



