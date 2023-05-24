В НАК заявили об омоложении терроризма в России после начала СВО
В террористическую деятельность вовлекается все больше молодых россиян, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в ходе антитеррористического форума, проходящего с 24 по 26 мая в Красноярске.
С февраля 2022 года в России предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, включая подростков.
До 70% преступлений террористической направленности приходятся, по словам Пржездомского, на молодых людей до 35 лет. Среди них 17% несовершеннолетних, передает РИА Новости.
К подобным преступлениям относятся в том числе подготовка терактов, вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму.
22 мая ФСБ сообщило о предотвращении теракта в Новотроицке, правоохранители задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который «по указанию украинских спецслужб» готовил поджоги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru