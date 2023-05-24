В НАК заявили об омоложении терроризма в России после начала СВО

В террористическую деятельность вовлекается все больше молодых россиян, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в ходе антитеррористического форума, проходящего с 24 по 26 мая в Красноярске.

С февраля 2022 года в России предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, включая подростков.