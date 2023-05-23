Мать актера Канахина узнала сына среди диверсантов, вторгшихся в Белгородскую область
Мать актера и поэта Кирилла Канахина Валентина Павловна узнала сына на видеозаписи, запечатлевшей украинских диверсантов, которые вторглись на территорию Белгородской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам женщины, сын не контактировал с ней с марта 2023 года.
Отмечается, что Канахин, одетый в камуфляж, обсуждал последствия вторжения в Белгородскую область с неизвестным собеседником, носящим бороду.
Ранее сообщалось, что мать Канахина отреклась от сына, участвовавшего в теракте украинских войск в Брянской области, потому что ее отец погиб на Великой Отечественной войне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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