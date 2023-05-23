Мать актера Канахина узнала сына среди диверсантов, вторгшихся в Белгородскую область

По словам женщины, сын не контактировал с ней с марта 2023 года.

Отмечается, что Канахин, одетый в камуфляж, обсуждал последствия вторжения в Белгородскую область с неизвестным собеседником, носящим бороду.

Ранее сообщалось, что мать Канахина отреклась от сына, участвовавшего в теракте украинских войск в Брянской области, потому что ее отец погиб на Великой Отечественной войне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

