Мать актера Канахина узнала сына среди диверсантов, вторгшихся в Белгородскую область

Мать актера и поэта Кирилла Канахина Валентина Павловна узнала сына на видеозаписи, запечатлевшей украинских диверсантов, которые вторглись на территорию Белгородской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По словам женщины, сын не контактировал с ней с марта 2023 года.

Отмечается, что Канахин, одетый в камуфляж, обсуждал последствия вторжения в Белгородскую область с неизвестным собеседником, носящим бороду.

Ранее сообщалось, что мать Канахина отреклась от сына, участвовавшего в теракте украинских войск в Брянской области, потому что ее отец погиб на Великой Отечественной войне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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