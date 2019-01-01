Новости за ночь: Американцы нашли «уязвимость» С-400
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
В США заявили об уязвимости российских С-400
Аналитики американского центра частной разведки Stratfor заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» уязвим перед массированной атакой противника.
По данным отчета, для эффективной работы комплекса требуется поддержка от других систем ПВО. Помимо этого, эксперты отметили, что эффективность комплексов может снизиться при определенных географических условиях, в частности, в горной местности. Уточняется, что комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам.
В то же время эксперты отмечают, что российские С-400 стали одной из лучших стратегических систем на данный момент. Главными преимуществами российского зенитно-ракетного комплекса стали увеличенный радиус действия, гибкая способность поражать различные цели, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также высокосложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями.
В ДНР рассказали об ударе ВСУ по своим позициям
Украинские военные случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По его данным, военнослужащие 35-ой бригады Вооруженных сил Украины дважды за прошедшую неделю использовали установки разминирования «УР-77» по жилым районам населенного пункта Докучаевск. Но из-за неправильного запуска снаряда была полностью уничтожена позиция украинских военных, а жертв среди мирных жителей удалось избежать, сообщил Безсонов.
Он уточнил, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната. «В процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих», — сказал представитель ДНР.
В результате инцидента трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести, уточнил Безсонов.
В МИД РФ раскритиковали санкции против Турции из-за бурения в водах Кипра
Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения в Средиземноморье, сообщил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, такие шаги только усугубят многолетний неурегулированный конфликт в регионе.
При этом Грушко отметил, что это не означает, что Россия поддерживает действия Турции, которая направила свои буровые суда в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра для дальнейшей добычи природного газа.
СМИ: США хотят обсудить с Россией ядерную сделку с Китаем
Представители Соединенных Штатов на переговорах с Россией в Женеве в среду, 16 июля намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских представителей.
Ранее о трехсторонней сделке по ограничению ядерного оружия говорил президент Штатов Дональд Трамп. При этом он не высказывал каких-то конкретных предложений, но отметил, что это был бы договор «нового поколения» между тремя странами, включающий в себя все типы ядерного оружия.
Добавим, что один из источников Reuters сообщил журналистам, что Соединенные Штаты не намерены обсуждать в Женеве продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года.
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