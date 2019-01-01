Новости за ночь: Американцы нашли «уязвимость» С-400

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Аналитики американского центра частной разведки Stratfor заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» уязвим перед массированной атакой противника.

По данным отчета, для эффективной работы комплекса требуется поддержка от других систем ПВО. Помимо этого, эксперты отметили, что эффективность комплексов может снизиться при определенных географических условиях, в частности, в горной местности. Уточняется, что комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам.

В то же время эксперты отмечают, что российские С-400 стали одной из лучших стратегических систем на данный момент. Главными преимуществами российского зенитно-ракетного комплекса стали увеличенный радиус действия, гибкая способность поражать различные цели, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также высокосложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями.

