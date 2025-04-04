Мясники не нашли причин для «шашлычного эмбарго» перед «майскими»

Нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать экспорт мяса перед майскими праздниками, так как и оптовые, и розничные цены на многие виды мяса сегодня ниже, чем год назад, а жалоб от граждан на цены перед праздниками замечено не было. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников, чтобы предотвратить рост цен, сообщило РИА Новости. Парламентарий считает, что эти меры нужны до 1 июня 2025 года. Юшин заявил, что РФ экспортирует очень ограниченную продукцию, а популярное мясо сегодня дешевле, чем в 2024 году.