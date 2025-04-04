Мясники не нашли причин для «шашлычного эмбарго» перед «майскими»
Сегодня оптовые цены на многие виды мяса ниже, чем в 2024 году: бройлеры дешевле на 10-20%, а розничная цена на свинину стала выше всего на 3%, что сильно ниже инфляции, заявил НСН Сергей Юшин.
Нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать экспорт мяса перед майскими праздниками, так как и оптовые, и розничные цены на многие виды мяса сегодня ниже, чем год назад, а жалоб от граждан на цены перед праздниками замечено не было. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции в преддверии майских праздников, чтобы предотвратить рост цен, сообщило РИА Новости. Парламентарий считает, что эти меры нужны до 1 июня 2025 года. Юшин заявил, что РФ экспортирует очень ограниченную продукцию, а популярное мясо сегодня дешевле, чем в 2024 году.
«Это предложение достаточно странное, потому что у нас оптовые цены на многие виды мяса птицы, прежде всего бройлеры, на 10-20% ниже, чем год назад. Предприятия сегодня недополучают доходы, чтобы инвестировать в биобезопасность, в модернизацию, в закупки оборудования, в зарплаты. Что касается свинины, она не выросла за последний год. Большинство ее частей также дешевле, чем год назад. Большой процент того, что уходит за границу, в основном в Китай, это куриные лапки. Да, мы поставляем в Саудовскую Аравию маленькую тушку бройлера. Во-первых, она не востребована в России, во-вторых, она халяльная. У нас этой продукции достаточно. Что касается говядины, то это премиальное мясо. И то мясо, которое идет за рубеж, в разы дороже, чем то, что едят обычные граждане. У нас достаточно мяса, полная самообеспеченность. Россия - нетто-экспортер мяса», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, внезапное и беспричинное ограничение экспорта мяса будет странным решением в контексте взаимоотношений с торговыми партнерами России, которые от нее зависят.
«Наши торговые партнеры будут крайне удивлены, что Россия то поставляет, то нет. Так нельзя обращаться с мировой торговлей. Более того, если наши товары лежат на полках магазинов зарубежных стран, то надо понимать, что туда очень трудно попасть. Государство затрачивает деньги, поддерживая эту деятельность. Если мы уйдем с полки, ее заменит продукция из других стран. Если будем помогать нашим конкурентам – это для меня более чем странный подход. Тем более такие предложения нужно делать на основании серьезных угроз для внутреннего рынка, которых сегодня нет. Даже розничные цены на мясо птицы дешевле, чем год назад. Свинина - плюс 3-4%, мы существенно отстаем от продовольственной и прочей инфляции. Мы не обратили внимания, что в период шашлычного сезона люди жалуются на рост цен. Все понимают, что во время повышенного спроса цены могут расти на отдельные части. Я уверен, что правительство не собирается ничего запрещать», - подытожил он.
Ранее компания Nielsen сообщила, что в России вырос спрос на мясные консервы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Вашингтоне шесть человек пострадали при нападении с ножом
- Россиян предупредили о росте цен на алкоголь к майским праздникам
- Нагиев открыл курсы личностного роста в Дубае
- В Подмосковье предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов
- Авиационная опасность объявлена в Орловской области
- Трамп назвал приговор Ле Пен во Франции охотой на ведьм и призвал её освободить
- В реестре Роскомнадзора зарегистрировали более 134 тысяч блогеров
- Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69
- Канье Уэст выпустил песню о расставании с женой Бьянкой Цензори
- Дмитриев заявил о предотвращении администрацией Трампа третьей мировой войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru