Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков намерен заняться мясопереработкой

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков намерен запустить производство мясной продукции. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что связанная с музыкантом компания планирует в течение нескольких месяцев открыть производство в городе Лосино-Петровский в Московской области. Объём выпускаемой продукции составит три тонны в сутки.

Представитель одного из ресторанов, в который отправили предложение о сотрудничестве, рассказал изданию, что речь идёт о продуктах и деликатах из курицы, индейки и говядины, приготовленных по технологии су-вид. Это слегка обжаренный продукт, приправленный специями.

Ранее в СМИ появилась информация, что налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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