В «М.Видео-Эльдорадо» отметили интерес россиян к iPhone 14 и складным Samsung
В тройку лидеров по популярности в РФ в прошлом году вошли смартфоны Xiaomi, Realme и Samsung, а Apple откатился на четвертое место, констатировали в «М.Видео-Эльдорадо».
Россияне активно интересуются флагманскими смартфонами компаний Samsung и Apple, однако доля этих брендов на рынке снизилась в прошлом году с 45 до 30%, сообщили НСН в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».
Агентство Canalys ранее сообщило, что в 2022 году поставки смартфонов в мире рухнули на 11%. Лидером рынка стала компания Samsung, сохранившая долю в 22%. В ТОП-3 также оказались Apple (19%) и Xiaomi (13%).
«В рейтинге наиболее популярных у россиян брендов лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На четвёртом месте оказалась компания Apple. Совокупная доля брендов Samsung и Apple снизилась за год с 45% до порядка 30%. Россияне продолжают активно интересоваться новинками и использовать механику предзаказа. Особенно это актуально для статусных флагманов, что подтверждает повышенное внимание на старте к ряду релизов китайских брендов, новым складным девайсам Samsung, а особенно линейке iPhone 14», - отметили в пресс-службе.
По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в прошлом году россияне приобрели порядка 24 млн смартфонов, а средний чек составил 22,5 тыс. рублей.
«Средний чек за 12 месяцев составил около 22,5 тыс. рублей, что на 5% ниже уровня прошлого года. Более 65% продаж пришлось на устройства китайских производителей. Бренды из Китая смогли существенно усилить свои позиции в условиях ограниченного присутствия ряда популярных брендов, непростой ситуации с логистикой и переориентированием спроса после инвестиционной покупательской активности в первом квартале в сторону устройств стартового и среднего уровня до 30 тыс. руб», - добавили в пресс-службе.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков ранее говорил НСН, что средний чек за смартфон в прошлом году составил порядка 22 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- В России заявили о возможности Киева прекратить боевые действия в любой момент
- Столтенберг: военная помощь Украине приблизит мирные переговоры
- Клишас: необходимо доработать идею принимать на госслужбу только после армии
- Положение в России под санкциями сравнили с реминисценцией 1990-х
- СМИ: фигуристка Тарасова перевела телефонным мошенникам почти 800 тысяч рублей
- В Саудовской Аравии ожидают роста цен на нефть в 2023 году
- Welt: Евросоюз отключил SWIFT и заморозил активы ЦБ РФ по просьбе Болгарии
- Беглов рассказал Путину про зарплату дворников в Санкт-Петербурге
- Кабмин РФ не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днём
- МВД Украины обнародовало список погибших при крушении вертолёта в Броварах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru