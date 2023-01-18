В «М.Видео-Эльдорадо» отметили интерес россиян к iPhone 14 и складным Samsung

Россияне активно интересуются флагманскими смартфонами компаний Samsung и Apple, однако доля этих брендов на рынке снизилась в прошлом году с 45 до 30%, сообщили НСН в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

Агентство Canalys ранее сообщило, что в 2022 году поставки смартфонов в мире рухнули на 11%. Лидером рынка стала компания Samsung, сохранившая долю в 22%. В ТОП-3 также оказались Apple (19%) и Xiaomi (13%).