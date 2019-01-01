Малоземов предложил вернуть балы за нарушение ПДД
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил. Планируется создать базу данных, согласуясь с которой, компании должны будут отказывать в аренде тем, кто отличился неоднократными нарушениями.
Сергей Малоземов: «Мне кажется, это здравая идея, и вообще давно пора вернуть балльную систему, которой, может быть, будут, наконец, бояться всякие отморозки, которых полно на наших дорогах. Я просто вижу за границей, например, во Франции или США, что нормально водить людей заставляет не только и не столько общий уровень культуры или страх перед штрафами. Неоднократно я слышал от нью-йоркских таксистов, например, что они боятся именно «пойнтов» - баллов, которые им начислит полицейский, например, за не пропущенного пешехода, и когда накопится определённое количество, они просто потеряют права, то есть окажутся без средств к существованию. Это работает, хотя я, конечно, понимаю, что хорошо функционировать система будет только в том случае, если не будет вопросов к качеству работы полиции — насколько справедливо она будет эти баллы раздавать», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН.
Канал BadComedian может быть закрыт из-за судебной тяжбы
Популярный видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian), известный своими ироническими комментариями к кинопремьерам, заявил об угрозе закрытия канала из-за того, что одна из обиженных им компаний (производитель фильма «За гранью реальности») подала иск в 1 млн рублей в связи с нарушением авторских прав.
Сергей Малоземов: «Блогера обвиняют не собственно в оскорблениях, а в том, что он злоупотребил своим правом цитирования и слишком обильно использовал чужой материал. Тот, в свою очередь, отвечает, что нигде в законе разрешённый объём цитирования не обозначен. Я хочу сказать, что независимо от исхода этой тяжбы она ясно говорит как минимум об одном — интернет становится всё более влиятельным — раз на его деятелей уже обращают такое пристальное внимание. Кстати, я полагаю, что из-за того в Сеть постепенно придут и общепринятые нормы поведения — которые сейчас для неё характерны не всегда», - констатировал он, общаясь с НСН.
В Шереметьеве продолжается багажный коллапс
Давно живя на этом свете, я, вроде, уже привык ничему не удивляться, но новый пример разгильдяйства и непрофессионализма, который мы наблюдаем в последние несколько дней в московском аэропорту «Шереметьево», меня просто потрясает. Багажный коллапс, насколько я понял из публикаций в прессе, возник из-за того, что разгрузку и погрузку чемоданов передали от одной компании к другой, и новая решила сэкономить на зарплате персонала. В итоге множество грузчиков уволилось, и пассажирам часами приходится ждать своего багажа, а самолёты из Москвы летят без чемоданов.
Сергей Малоземов: «Особенно классно прозвучало успокоительное объяснение администрации аэропорта о том, что всё должно наладиться, когда они наймут новых грузчиков, внимание, к концу июня! Мне лететь в ближайшее время, и не раз, и в том числе с семьёй, так что всё это не добавляет хорошего настроения накануне отпуска. Я уж, честно говоря, продумываю план, как бы вручить детям по маленькому кабинному чемоданчику и вообще попытаться обойтись одной ручной кладью, не сдавать багаж и докупить всё нужное на месте. Не знаю, насколько это реально»,- признался НСН Сергей Малоземов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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