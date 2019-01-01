Авторские новости

Малоземов предложил вернуть балы за нарушение ПДД

4 июня20:00

Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

ГИБДД хочет запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям правил. Планируется создать базу данных, согласуясь с которой, компании должны будут отказывать в аренде тем, кто отличился неоднократными нарушениями. 

Сергей Малоземов: «Мне кажется, это здравая идея, и вообще давно пора вернуть балльную систему, которой, может быть, будут, наконец, бояться всякие отморозки, которых полно на наших дорогах. Я просто вижу за границей, например, во Франции или США, что нормально водить людей заставляет не только и не столько общий уровень культуры или страх перед штрафами. Неоднократно я слышал от нью-йоркских таксистов, например, что они боятся именно «пойнтов» - баллов, которые им начислит полицейский, например, за не пропущенного пешехода, и когда накопится определённое количество, они просто потеряют права, то есть окажутся без средств к существованию. Это работает, хотя я, конечно, понимаю, что хорошо функционировать система будет только в том случае, если не будет вопросов к качеству работы полиции — насколько справедливо она будет эти баллы раздавать», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН.

2

Канал BadComedian может быть закрыт из-за судебной тяжбы

Популярный видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian), известный своими ироническими комментариями к кинопремьерам, заявил об угрозе закрытия канала из-за того, что одна из обиженных им компаний (производитель фильма «За гранью реальности») подала иск в 1 млн рублей в связи с нарушением авторских прав. 

Сергей Малоземов: «Блогера обвиняют не собственно в оскорблениях, а в том, что он злоупотребил своим правом цитирования и слишком обильно использовал чужой материал. Тот, в свою очередь, отвечает, что нигде в законе разрешённый объём цитирования не обозначен. Я хочу сказать, что независимо от исхода этой тяжбы она ясно говорит как минимум об одном — интернет становится всё более влиятельным — раз на его деятелей уже обращают такое пристальное внимание. Кстати, я полагаю, что из-за того в Сеть постепенно придут и общепринятые нормы поведения — которые сейчас для неё характерны не всегда», - констатировал он, общаясь с НСН.

3

В Шереметьеве продолжается багажный коллапс

Давно живя на этом свете, я, вроде, уже привык ничему не удивляться, но новый пример разгильдяйства и непрофессионализма, который мы наблюдаем в последние несколько дней в московском аэропорту «Шереметьево», меня просто потрясает. Багажный коллапс, насколько я понял из публикаций в прессе, возник из-за того, что разгрузку и погрузку чемоданов передали от одной компании к другой, и новая решила сэкономить на зарплате персонала. В итоге множество грузчиков уволилось, и пассажирам часами приходится ждать своего багажа, а самолёты из Москвы летят без чемоданов. 

Сергей Малоземов: «Особенно классно прозвучало успокоительное объяснение администрации аэропорта о том, что всё должно наладиться, когда они наймут новых грузчиков, внимание, к концу июня! Мне лететь в ближайшее время, и не раз, и в том числе с семьёй, так что всё это не добавляет хорошего настроения накануне отпуска. Я уж, честно говоря, продумываю план, как бы вручить детям по маленькому кабинному чемоданчику и вообще попытаться обойтись одной ручной кладью, не сдавать багаж и докупить всё нужное на месте. Не знаю, насколько это реально»,- признался НСН Сергей Малоземов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: www.facebook.com/sergey.malozemov/
ТЕГИ:Сергей МалоземовАвторские Новости