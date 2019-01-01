Малоземов предложил вернуть балы за нарушение ПДД

Сергей Малоземов: «Мне кажется, это здравая идея, и вообще давно пора вернуть балльную систему, которой, может быть, будут, наконец, бояться всякие отморозки, которых полно на наших дорогах. Я просто вижу за границей, например, во Франции или США, что нормально водить людей заставляет не только и не столько общий уровень культуры или страх перед штрафами. Неоднократно я слышал от нью-йоркских таксистов, например, что они боятся именно «пойнтов» - баллов, которые им начислит полицейский, например, за не пропущенного пешехода, и когда накопится определённое количество, они просто потеряют права, то есть окажутся без средств к существованию. Это работает, хотя я, конечно, понимаю, что хорошо функционировать система будет только в том случае, если не будет вопросов к качеству работы полиции — насколько справедливо она будет эти баллы раздавать», - отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН.

