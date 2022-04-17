В МВД зафиксировали рост числа нарушений среди мигрантов

«Несмотря на сокращение интенсивности проверочных мероприятий, сведения об административной практике, поступившие из территориальных органов МВД России, свидетельствуют о повышении их результативности в части выявления нелегальных мигрантов и лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники МВД составили 55,7 тыс. административных протоколов о нарушении правил въезда либо режима пребывания или проживания в России всего за январь – февраль 2022 года.

Отмечается также, что в 2022 году увеличилось число преступлений в сфере незаконной трудовой деятельности.

Ранее кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что проблема демографии остро стоит во всех развитых странах, разрешить ее не удалось пока что никому.

«Я думаю, что рождаемость действительно падает из-за изменения ценностей, здесь Путин прав. Но бороться с этим бессмысленно. Думаю, эту проблему не решить. Ни экономические, ни социальные меры тоже не помогут, просто потому, что во всем мире эту проблему не смогли решить. Это пока что нерешаемая проблема. Может, лет через 100 или 200 это изменится, но пока что нет. Думаю, что надо смириться с этим», - посоветовал демограф.

