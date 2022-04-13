Трудоспособное население России увеличилось на 1,35 млн человек, это рекордные показатели с 1990-х годов. Об этом сообщает Росстат.



По данным ведомства, значительное влияние на это оказала пенсионная реформа, рост миграции, а также взросление тех, кто родился в нулевых. В 2022 году в России насчитали около 83,2 млн человек трудоспособного возраста.