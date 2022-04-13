Трудоспособное население России увеличилось на 1,35 млн человек

Трудоспособное население России увеличилось на 1,35 млн человек, это рекордные показатели с 1990-х годов. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, значительное влияние на это оказала пенсионная реформа, рост миграции, а также взросление тех, кто родился в нулевых. В 2022 году в России насчитали около 83,2 млн человек трудоспособного возраста.

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Впервые с 1990-х годов увеличение трудоспособного населения произошло в 2014-м году, тогда после перехода Крыма под российскую юрисдикцию число трудоспособных жителей РФ увеличилось на 250 тысяч. После этого на увеличение трудоспособных граждан повлияла трудовая реформа. В первый год ее действия, 2019-й, число трудоспособных граждан также увеличилось на 1,3 млн.

Трудоспособными считаются россияне от 16 лет до пенсионного возраста. В прошлом году к ним относились мужчины до 61,5 лет и женщины до 56,5 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДемографияПенсионный ВозрастПенсионерыТрудовые Мигранты
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