Трудоспособное население России увеличилось на 1,35 млн человек
Трудоспособное население России увеличилось на 1,35 млн человек, это рекордные показатели с 1990-х годов. Об этом сообщает Росстат.
По данным ведомства, значительное влияние на это оказала пенсионная реформа, рост миграции, а также взросление тех, кто родился в нулевых. В 2022 году в России насчитали около 83,2 млн человек трудоспособного возраста.
Впервые с 1990-х годов увеличение трудоспособного населения произошло в 2014-м году, тогда после перехода Крыма под российскую юрисдикцию число трудоспособных жителей РФ увеличилось на 250 тысяч. После этого на увеличение трудоспособных граждан повлияла трудовая реформа. В первый год ее действия, 2019-й, число трудоспособных граждан также увеличилось на 1,3 млн.
Трудоспособными считаются россияне от 16 лет до пенсионного возраста. В прошлом году к ним относились мужчины до 61,5 лет и женщины до 56,5 лет.
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