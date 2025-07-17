Любимова: Субсидии Минкультуры на производство фильмов получат 154 проекта
Итоги основного отбора на предоставление субсидий Минкультуры для производства национальных фильмов подведены, поддержку предоставят более чем 150 проектам. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«Господдержку получат 154 проекта: 41 анимационный и 50 художественных фильмов, а также 63 документальных картины... В рамках отбора поступило 1012 заявок. По результатам конкурса до финала было допущено 413 заявок», - подчеркнула глава Минкульта.
Как отметила Любимова, эксперты оценивали картины по множеству критериев, в том числе художественной ценности, актуальности, соответствию целям и задачам госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее Ольга Любимова рассказала, что Россия совместно с Китаем снимет фильм о событиях Второй мировой войны. Российская сторона поработает с одной из ведущих китайских кинокомпаний, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп договорился с Coca-Cola об изменении рецепта напитка в США
- Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» выступят на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- ПВО сбила четыре украинских дрона над тремя регионами
- Британия и Германия разработают ракеты с дальностью более 2 тысяч километров
- Тренер боксера Александра Поветкина погиб при выполнении боевого задания
- Кто здесь террорист? Нетаньяху хочет разрушить Сирию под благородным предлогом
- Любимова: Субсидии Минкультуры на производство фильмов получат 154 проекта
- СМИ: В ЕС приостановили расследование в отношении соцсети Х
- За ночь над Россией уничтожили 122 украинских беспилотника
- Театр кошек Куклачева принял трех котов из зоны СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru