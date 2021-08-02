В МВД сообщили о росте числа преступлений в интернете
Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за первые полгода выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствует статистика МВД. В ведомстве подчеркнули, что было зарегистрировано более 271 тысячи преступлений.
Более половины из них – 57,1% – относится к категориям тяжких и особо тяжких, две трети совершается с использованием интернета, остальные – при помощи средств мобильной связи, пишет RT.
Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Чечне, Дагестане, Московской и Тульской областях, а также в Туве.
Эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что взрывной рост таких преступлений начался весной прошлого года – с началом пандемии COVIID-19 и последующей самоизоляции.
Между тем, в конце мая стало известно, что в России может появиться единая база киберпреступлений - она требуется для того, чтобы унифицировать статистику по правонарушениям в этой сфере. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо замглавы Минфина Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России.
В документе отмечается, что разрабатывать полную и детальную статистику киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми эти полномочия будут закреплены законом.
К слову, вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова подчеркнула, что для того, чтобы эффективно бороться с киберпреступностью, государство должно понимать масштаб проблемы. В этом может помочь прозрачная статистика.
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