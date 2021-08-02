В МВД сообщили о росте числа преступлений в интернете

Число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за первые полгода выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствует статистика МВД. В ведомстве подчеркнули, что было зарегистрировано более 271 тысячи преступлений.

Более половины из них – 57,1% – относится к категориям тяжких и особо тяжких, две трети совершается с использованием интернета, остальные – при помощи средств мобильной связи, пишет RT.

Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Чечне, Дагестане, Московской и Тульской областях, а также в Туве.

Эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что взрывной рост таких преступлений начался весной прошлого года – с началом пандемии COVIID-19 и последующей самоизоляции.