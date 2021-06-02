Весной появились более 150 мошеннических сайтов для туристов
Весной было создано более 150 мошеннических сайтов для путешественников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Infosecurity a Softline company.
Активность ресурсов распределялась равномерно с марта по май. Кроме того, по данным банков, мошенники пользуются фейковыми сайтами для кражи платежных данных россиян.
Ранее поддельных порталов, ориентированных на туристов, практически не было. Их количество увеличилось за счет выросшего весной текущего года спроса на туристические поездки, которые стали возможны после послабления ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
В России может появиться единая база киберпреступлений - она требуется для того, чтобы унифицировать статистику по правонарушениям в этой сфере. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо замглавы Минфина Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России.
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