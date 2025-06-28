В МВД сообщили о росте числа детей, пострадавших от кибермошенников

В ведомстве уточнили, что вектор атак смещается на детей и подростков, однако конечной целью остаются деньги их родителей.

Самыми популярными схемами обмана детей у преступников являются якобы ответы на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), коды авторизации, вредоносное ПО, продажа или покупка игровых аккаунтов, а также поддельные магазины.

Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук заявил НСН, что ребенка нужно приучать к кибергигиене с момента, когда он первый раз взял в руки телефон, здесь очень важна воспитательная работа, так как мошенники делают ставку на манипулятивные техники.

