В МВД сообщили о росте числа детей, пострадавших от кибермошенников
За пять месяцев 2025 года количество подростков, пострадавших от кибермошенников, выросло на 25%, сообщили в МВД России.
В ведомстве уточнили, что вектор атак смещается на детей и подростков, однако конечной целью остаются деньги их родителей.
Самыми популярными схемами обмана детей у преступников являются якобы ответы на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), коды авторизации, вредоносное ПО, продажа или покупка игровых аккаунтов, а также поддельные магазины.
Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук заявил НСН, что ребенка нужно приучать к кибергигиене с момента, когда он первый раз взял в руки телефон, здесь очень важна воспитательная работа, так как мошенники делают ставку на манипулятивные техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru