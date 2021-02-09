В МВД рассказали, откуда россиянам звонят мошенники
Первый замначальника бюро МВД РФ Олег Козлов сообщил, что немало колл-центров, откуда россиянам звонят мошенники, находятся в странах ближнего зарубежья.
По его словам, речь идет, как правило, о тех странах, где люди хорошо владеют русским языком, а также знают нравы и обычаи России, передает РИА Новости.
При этом определить местонахождение злоумышленника достаточно сложно из-за использования VPN и прочих способов сокрытия себя в интернете.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил о телефонных мошенниках, которые совершают атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса. По его словам, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта.
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