МВД захотело получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов

По данным издания, инициатива несет риски для граждан, так как контакты пользователей в случае утечки окажутся в открытом доступе, передает Ura.ru.

Сообщается, что приложение через сторонний сервер будет соединяться с информационной системой полиции. При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, которым владеет полиция. В случае совпадения номеров, владельцу смартфона придет оповещение, что ему звонят злоумышленники.

Ранее эксперты предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram, сообщает РЕН ТВ.

