МВД захотело получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов
МВД разработало мобильное приложение «Антимошенник», которое способно эффективно бороться со звонками мошенников. При этом пользователям смартфонов придется разрешить этому приложению доступ к своей телефонной книге. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, инициатива несет риски для граждан, так как контакты пользователей в случае утечки окажутся в открытом доступе, передает Ura.ru.
Сообщается, что приложение через сторонний сервер будет соединяться с информационной системой полиции. При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, которым владеет полиция. В случае совпадения номеров, владельцу смартфона придет оповещение, что ему звонят злоумышленники.
Ранее эксперты предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram, сообщает РЕН ТВ.
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