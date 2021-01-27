Греф рассказал о мошенниках, подделывающих голос и изображение клиентов банков

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о телефонных мошенниках, которые совершают атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса.

По его словам, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта, так называемой технологии дипфейк, когда могут быть смоделированы изображение и голос человека, передает РИА Новости.