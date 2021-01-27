Греф рассказал о мошенниках, подделывающих голос и изображение клиентов банков

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о телефонных мошенниках, которые совершают атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса.

По его словам, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта, так называемой технологии дипфейк, когда могут быть смоделированы изображение и голос человека, передает РИА Новости.

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Греф заявил, что это серьезная угроза, с которой человеку сложно бороться, сообщает RT. Он отметил, что с развитием технологий и искусственного интеллекта популярность таких уловок растет.

Ранее ЦБ РФ рассказал о новой схеме, которую начали использовать телефонные мошенники.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:МошенникиГерман Греф
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