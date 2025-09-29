В МВД рассказали, как распознать мошенников при покупках в интернете
Предложение оплатить покупки услуг или товаров в интернете по ссылке может быть признаком мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Также должны насторожить большие скидки и низкая цена. В этих случаях лучше отказаться от сделки. «Непрозрачная» система оплаты товара является одним из признаков работы аферистов. В ведомстве советуют при онлайн-покупках изучить отзывы о продавце на различных интернет-платформах.
Ранее стало известно, что аферисты стали чаще заставлять молодежь работать на них курьерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
