В МВД пригрозили читающим о наркотиках рэперам уголовной ответственностью
Статс-секретарь – замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что в КоАП и УК РФ предлагается внести изменения, предполагающие после 2024 года уголовную ответственность для рэперов, читающих треки о наркотиках, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о пропаганде употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете, в том числе в личных аккаунтах в соцсетях. Одной из предложений - обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, в которых говорится о наркотиках.
Зубов отметил, что в случае принятия поправок сначала будет наступать административная ответственность, а уже потом - уголовная.
«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать... Но – после 2024 года», - заключил он.
Ранее МВД утвердило четыре критерия оценки информации в Сети о наркотиках для внесения таких ресурсов в реестр запрещенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru