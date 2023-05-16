В МВД пригрозили читающим о наркотиках рэперам уголовной ответственностью

Уточняется, что речь идёт о пропаганде употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете, в том числе в личных аккаунтах в соцсетях. Одной из предложений - обязать использовать обязательную маркировку в произведениях, в которых говорится о наркотиках.

Зубов отметил, что в случае принятия поправок сначала будет наступать административная ответственность, а уже потом - уголовная.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать... Но – после 2024 года», - заключил он.

Ранее МВД утвердило четыре критерия оценки информации в Сети о наркотиках для внесения таких ресурсов в реестр запрещенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

