СМИ: В России появятся предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые вводят ответственность за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РБК.
Инициативы были внесены МВД России. Предполагается, что законопроекты введут ряд изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».
Так, поправки допускают публичное распространение произведений науки, литературы, искусства с информацией о запрещенных веществах, если эти работы обнародовали до 1 января 2024 года и в них не содержится информации о способах, методах разработки, изготовления, использования наркотиков, местах их приобретения. При этом после указанной даты публичное распространение произведений, содержащих сведения о наркотиках, возможно при наличии предупреждения об ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, а также о том, что «их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью».
Кроме того, в поправки включили запрет на выдачу прокатного удостоверения фильмам с пропагандой оборота и потребления наркотиков. Также инициатива предлагает добавить в Уголовный кодекс статью, устанавливающую ответственность за пропаганду через интернет незаконного оборота и потребления опасных веществ, совершенную лицом, имеющим административное наказание за аналогичное деяние или судимость за такое преступление. Нарушителю может грозить до двух лет заключения либо штраф, обязательные, исправительные и принудительные работы или ограничение свободы.
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