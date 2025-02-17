В МВД предупредили о рассылке мошенниками ложных штрафов

Мошенники рассылают письма от ведомств с предупреждением о якобы существующих задолженностях и угрожают арестом имущества в случае неуплаты. Об этом сообщили в МВД РФ.

В уведомлении граждан заверяют о просроченных платежах, указывают конкретную сумму и прилагают QR-код или ссылку для перехода к оплате.