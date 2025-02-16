РБК рассказал, что делать, если мошенники взяли на вас кредит
Кредитное мошенничество в России становится серьезной угрозой для граждан. По официальным данным, злоумышленники ежедневно обманом выманивают у россиян около ста миллионов рублей. Чтобы помочь жертвам таких афер, РБК подготовило инструкцию о том, как действовать, если на ваше имя мошенники оформили кредит.
Первым шагом эксперты рекомендуют лично обратиться с заявлением в полицию. Это предпочтительнее, чем подавать онлайн-жалобу, которая может рассматриваться целый месяц.
Одновременно следует связаться с банком или кредитной организацией, где был выдан кредит. Требуйте приостановить действие договора и провести внутреннюю проверку. Если банк отказывается это сделать, можно пожаловаться в Центральный банк через его онлайн-приемную. В случае с микрофинансовыми организациями (МФО) стоит обратиться в саморегулируемую организацию (СРО), к которой принадлежит данная МФО.
Юристы также советуют направить жалобу в прокуратуру. Это может стать поводом для проверки законности действий банка при оформлении кредита.
Если все вышеописанные меры не дали результата, остается обращаться в суд. Судебная практика показывает, что в последнее время такие дела всё чаще решаются в пользу граждан.
Важно помнить: пока идут разбирательства, эксперты рекомендуют не вносить платежи по кредиту. Это может быть расценено как признание долга. Вместо этого лучше направить в банк нотариально заверенное заявление о непризнании задолженности. Такой шаг поможет защитить свои права в дальнейшем.
Ранее НСН рассказывал о новой схеме обмана граждан с использованием СНИЛС жертвы для оформления кредитов или микрозаймов, а также для получения доступа к «Госуслугам» и допинформации о человеке.
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