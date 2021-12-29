Россиянам рассказали о предновогодней мошеннической схеме с розыгрышем денег
Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили мошенническую схему с фальшивым новогодним розыгрышем денежных призов якобы от крупных российских ретейлеров.
Как рассказали в пресс-службе компании, пользователь для получения щедрого вознаграждения убеждают пройти небольшой опрос - якобы для повышения качества обслуживания в магазинах.
В одних мошеннических рассылках предлагается за участие в лотерее выигрыш до 500 тыс. рублей либо до 1 млн рублей. Для того, чтобы поучаствовать в лотерее пользователи должны ответить на простые вопросы и разослать сообщение об акции нескольким контактам. После злоумышленники предлагают заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша.
По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Щербаковой, мошенники сейчас активно эксплуатируют тему предстоящих новогодних праздников, рассчитывая на невнимательность пользователей. Часто они просят ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. Специалист посоветовала критически относиться к щедрым предложениям в Сети, а также проверять сайты, на которых оставляете свои личные данные.
Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм» рассказал о том, что использовать мобильный банк может быть небезопасно из-за угроз со стороны киберпреступников.
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