В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с золотом и курьерами

В России участились случаи, когда аферисты убеждают граждан покупать золотые слитки или монеты, а потом передавать их через курьеров якобы для сохранения накоплений. Об этом говорится в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в рамках новой мошеннической схемы злоумышленники звонят своим жертвам, убеждая их, что их денежные средства находятся в опасности, но вместо перевода просят приобрести золото. После этого аферисты настаивают на передаче слитков или инвестиционных монет курьерам. Либо в качестве альтернативного варианта гражданину предлагают продать драгоценные металлы в другом банке и перевести полученные деньги на якобы надежный счет.

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Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что аферисты часто используют аргументы, связанные с инфляцией и большим уровнем доверия к золоту. В связи с этим в МВД призвали россиян быть более внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко в пресс-центре НСН рассказал, что все виды цифрового мошенничества стали возможны благодаря анонимности.

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ФОТО: Александр Манзюк / ТАСС
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