В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с золотом и курьерами

В России участились случаи, когда аферисты убеждают граждан покупать золотые слитки или монеты, а потом передавать их через курьеров якобы для сохранения накоплений. Об этом говорится в Telegram-канале управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в рамках новой мошеннической схемы злоумышленники звонят своим жертвам, убеждая их, что их денежные средства находятся в опасности, но вместо перевода просят приобрести золото. После этого аферисты настаивают на передаче слитков или инвестиционных монет курьерам. Либо в качестве альтернативного варианта гражданину предлагают продать драгоценные металлы в другом банке и перевести полученные деньги на якобы надежный счет.