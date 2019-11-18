В МВД оценили ущерб от коррупции в России
В России за 8 месяцев текущего года ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности составил около 102 млрд рублей. Как следует из статьи, опубликованной в газете «Полиция России», также обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей. Об этом рассказал замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Севастьянов.
По его словам, за указанный период было выявлено около 18,5 тыс. коррупционных преступлений, из которых 5,5 тыс. совершены в крупном и особо крупном размере. Дмитрий Севастьянов также подчеркнул, что к уголовной ответственности привлечены около 6,5 тыс. человек. Он отметил, что коррупция остается одним из ключевых факторов, оказывающих «разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения».
Ранее НСН писала, что Конституционный суд России признал, что практика по конфискации имущества у лиц, которые формально не состоят в близких родственных связях с коррупционерами, соответствует закону.
В решении суда говорится, что суды имеют право изымать в пользу государства имущество, если оно было куплено на доходы, законность которых не подтверждена. При этом речь идет не только о чиновниках и членах их семей, но также и о других родственниках.
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