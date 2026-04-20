Российские бизнесмены меняют дорогие автомобили на электросамокаты

С января текущего года продажи выросли на 400%. Как говорят продавцы, чаще к ним стали приходить солидные, обеспеченные мужчины, которые готовы оставить дорогие иномарки и ездить на электросамокатах. Они объясняют это удобством передвижения и отсутствием пробок. Предприимчивые россияне предпочитают американо-китайские модели стоимостью около 250–300 тысяч рублей. Такие могут развивать скорость около 50 км/ч. Есть модели с максималкой скорость 80 км/ч. Без подзарядки такие электросамокаты проезжают около 140 километров.

Сотрудники специализированных магазинов рассказали, что один мужчина приобрёл себе новый транспорт, чтобы вместо машины ездить на нём на рыбалку. Есть покупатели, кому нужен самокат, чтобы добираться от лифта до места на подземной парковке, а некоторые приобретают транспортное средство как подарок супруге, чтобы она ездила на нём в магазины или за ребёнком в садик и школу.

В России необходимо ввести регламент для электросамокатов, особенно – для аккумуляторов, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН.

