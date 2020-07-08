В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты

Министерство внутренних дел направило Союзу журналистов России разъяснения относительно одиночных пикетов. Согласно оценке МВД, их нельзя проводить в связи с сохраняющимися карантинными мерами по коронавирусу. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель СЖР Владимир Соловьев.

Такие нарушения предполагают административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей, привёл пояснение полиции Соловьёв. По его словам, СЖР собирается обратиться к властям, чтобы такого рода меры были отменены.

Как подчеркнул Соловьёв, одиночные пикеты нельзя считать массовым мероприятием, которое требует согласования. Бывают случаи, когда такая активность остаётся единственной возможностью для выражения представителями СМИ солидарности со своими коллегами, отметил председатель СЖР.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса. Такую точку зрения поддержал глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.