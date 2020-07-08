Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова

«Конечно же я считаю, что не нарушала закон и незаконным было задержание. Мне назначено время на следующей неделе, чтобы явится в полицию. Но, конечно, я буду продолжать (компанию по защите Сафронова, - прим. редакции), буду следить и информировать. В этом деле мы должны требовать полную прозрачность, несмотря на то, что дела о госизмене обычно засекречены. Мне кажется, что общество имеет право знать, на каких основаниях было сделано столь серьёзное обвинение», - сказала телеведущая.

Она также объяснила, чем занималась во время задержания и назвала дело Сафронова абсолютно несправедливым.

«Я не стояла в пикете. Я приехала туда и снимала репортаж для своей программы «Осторожно: новости!». Да, я надела майку в поддержку Сафронова, потому что я солидарна с мнением тех людей, которые стали говорить о его невиновности. Но пикетом я это не считаю, я стояла и читала подводки на камеру в этой майке. Я всё-таки достаточно большое СМИ и прежде всего я вижу свою пользу в том, чтобы рассказывать людям об этом деле и следить за ним, писать об этом. На сегодняшний момент это выглядит как абсолютно несправедливое дело, и если нужно будет ещё как-то поддерживать Ивана Сафронова, то, конечно, я буду это делать», - отметила Собчак.

В то же время адвокат Ивана Сафронова Олег Елисеев намерен обжаловать арест своего подзащитного, который подозревается в госизмене.

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ. Там утверждают, что он якобы передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве с другими государствами и оборонном комплексе.

