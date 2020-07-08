Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова
Телеведущая и журналист Ксения Собчак в беседе с НСН прокомментировала своё задержание у здания ФСБ и заявила, что продолжит компанию по защите Сафронова.
Ксении Собчак, задержанной у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве за пикет в поддержку советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, грозит штраф до 20 тысяч рублей, сообщил ТАСС юрист Алексей Прянишников.
Её отпустили из полиции под обязательство о явке. Помимо Собчак полиция задержала еще около 20 человек, в том числе нескольких журналистов «Коммерсанта» и ряда других изданий. Сотрудники МВД объяснили задержания сохраняющимся запретом на проведение публичных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.
Телеведущая и журналист Ксения Собчак в эфире НСН заявила, что считает задержание незаконным и продолжит поддержку Сафронова, добиваясь прозрачности в его деле.
«Конечно же я считаю, что не нарушала закон и незаконным было задержание. Мне назначено время на следующей неделе, чтобы явится в полицию. Но, конечно, я буду продолжать (компанию по защите Сафронова, - прим. редакции), буду следить и информировать. В этом деле мы должны требовать полную прозрачность, несмотря на то, что дела о госизмене обычно засекречены. Мне кажется, что общество имеет право знать, на каких основаниях было сделано столь серьёзное обвинение», - сказала телеведущая.
Она также объяснила, чем занималась во время задержания и назвала дело Сафронова абсолютно несправедливым.
«Я не стояла в пикете. Я приехала туда и снимала репортаж для своей программы «Осторожно: новости!». Да, я надела майку в поддержку Сафронова, потому что я солидарна с мнением тех людей, которые стали говорить о его невиновности. Но пикетом я это не считаю, я стояла и читала подводки на камеру в этой майке. Я всё-таки достаточно большое СМИ и прежде всего я вижу свою пользу в том, чтобы рассказывать людям об этом деле и следить за ним, писать об этом. На сегодняшний момент это выглядит как абсолютно несправедливое дело, и если нужно будет ещё как-то поддерживать Ивана Сафронова, то, конечно, я буду это делать», - отметила Собчак.
В то же время адвокат Ивана Сафронова Олег Елисеев намерен обжаловать арест своего подзащитного, который подозревается в госизмене.
Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан во вторник утром сотрудниками ФСБ. Там утверждают, что он якобы передавал представителю одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве с другими государствами и оборонном комплексе.
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