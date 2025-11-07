В МВД не смогут предоставить приложениям для знакомств данные о судимости граждан даже в целях борьбы с мошенниками, заявил НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Сервис знакомств Twinby планирует получить доступ к API МВД, чтобы пользователи могли проверять потенциальных партнеров на наличие судимостей прямо в приложении. Об этом «Коммерсанту» рассказала основательница сервиса Вероника Яковлева. Пашкин назвал это нереализуемым сценарием.