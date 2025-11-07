В МВД не будут разглашать данные о судимости для приложений знакомств

Михаил Пашкин и Ева Меркачева заявили НСН, что разглашать личную информацию о гражданах без их согласия незаконно. 

В МВД не смогут предоставить приложениям для знакомств данные о судимости граждан даже в целях борьбы с мошенниками, заявил НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Сервис знакомств Twinby планирует получить доступ к API МВД, чтобы пользователи могли проверять потенциальных партнеров на наличие судимостей прямо в приложении. Об этом «Коммерсанту» рассказала основательница сервиса Вероника Яковлева. Пашкин назвал это нереализуемым сценарием.

«Я не думаю, что полиция готова предоставить такой доступ приложениям для знакомств. Посторонним лицам давать базу данных людей можно только с их согласия. Без согласия МВД ничего не даст. Сам человек может при желании спросить у своего нового знакомого, попросить справку о судимости. Эта информация доступна лично каждому на «Госуслугах». Здесь только таким образом можно действовать, чтобы защититься от мошенников. Я советую в любом случае встречаться очно, а не на сайтах сидеть, потому что там очень много мошенников», - отметил он.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева добавила, что это в целом нарушает права человека, на котором собираются поставить «клеймо».

«Это нарушит права человека на конфиденциальность. Если мы говорим про судимость, там может отображаться информация с 14 лет. Человек может привлекаться за хулиганство, например, это все будет отражено. Одно дело, когда такую справку человек предоставляет в какие-то органы, где должны об этом знать. А в этом случае будут нарушены права человека. Нельзя человека каким-то образом помечать в приложении. Просто этими сервисами знакомств люди не будут пользоваться. Это в целом нереализуемо, законодательство у нас это запрещает», - заключила собеседница НСН.

Сайты знакомств ранее предложили запретить в России. С такой идеей выступил общественный деятель Виталий Бородин в беседе с «Абзац. Медиа». Он указал на то, что подобные сервисы не помогают найти любовь, а только используются злоумышленниками с корыстной целью, а также отучили молодежь ухаживать за дамами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
